Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις και Γιούρτσεβεν η 12άδα του «τριφυλλιού»

Καλαϊτζάκης και Σαμοντούροφ έμειναν εκτός από τον Αταμάν
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα  (05/02/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να προχωράει σε αλλαγές στη 12άδα του αγώνα, σε σχέση με το προηγούμενο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού προτίμησε αυτή τη φορά τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις για τη 12άδα του “τριφυλλιού” στην έδρα της Παρτιζάν, αφήνοντας εκτός τους Γιώργο Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να μην υπολογίζει και στους τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ, με τον πρώτο να επιστρέφει στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του στη Euroleague.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Οσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν, Γκριγκόνις

