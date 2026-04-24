Πέδρο Μαρτίνεθ για Εργκίν Αταμάν: «Ακόμη και αν το βιογραφικό του είναι καλύτερο, δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»

Για την κόντρα των δύο προπονητών στο Παναθηναϊκός - Βαλένθια μίλησε ο Μαρτίνεθ
Ο Μαρτίνεθ
Ο Μαρτίνεθ με τους παίκτες της Βαλένθια (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague και ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, Εργκίν Αταμάν, θα βρεθεί απέναντι στον πιο… άπειρο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν πτοείται όμως από τη σύγκριση των δύο προπονητών.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ρωτήθηκε σχετικά ενόψει της “μονομαχίας” της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν Αταμάν, αλλά τόνισε ότι η διαφορά επιπέδου ανάμεσα στους δύο προπονητές δεν αρκεί για να κρίνει το αποτέλεσμα των πλέι οφ της Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός, που ετοιμάζεται για τα πρώτα του νοκ άουτ στη Euroleague, ανέφερε τα εξής: “Ακόμη και αν το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας κερδίσουν. Θα πρέπει να βάλουν κι άλλα πράγματα στο τραπέζι”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo