Πέδρο Μαρτίνεθ για Εργκίν Αταμάν: «Ακόμη και αν το βιογραφικό του είναι καλύτερο, δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague και ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, Εργκίν Αταμάν, θα βρεθεί απέναντι στον πιο… άπειρο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν πτοείται όμως από τη σύγκριση των δύο προπονητών.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ρωτήθηκε σχετικά ενόψει της “μονομαχίας” της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν Αταμάν, αλλά τόνισε ότι η διαφορά επιπέδου ανάμεσα στους δύο προπονητές δεν αρκεί για να κρίνει το αποτέλεσμα των πλέι οφ της Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός, που ετοιμάζεται για τα πρώτα του νοκ άουτ στη Euroleague, ανέφερε τα εξής: “Ακόμη και αν το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας κερδίσουν. Θα πρέπει να βάλουν κι άλλα πράγματα στο τραπέζι”.