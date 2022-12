Ο Πελέ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη όλο τον πλανήτη. Οι ελληνικές ομάδες δεν θα μπορούσαν να μην αποχαιρετήσουν τον Βραζιλιάνο θρύλο.

Οι ελληνικές ομάδες αποχαιρέτησαν τον Πελέ, ο οποίος πέθανε, μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Να σημειωθεί ότι τα συλλυπητήρια δεν είναι μόνο από ποδοσφαιρικούς συλλόγους αλλά κι από μπασκετικούς.

Τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα των ελληνικών ομάδων στον Πελέ:

May you rest in peace Legend



Our sincere condolences to his family and friends in this time of great sadness.



King in our hearts

#Pele #RIP #Brazil #Legend pic.twitter.com/xn1YBtbZ4M