«Σύντομα» αναμένεται να κάνει δημόσια εμφάνιση η τενίστρια από την Κίνα, Πενγκ Σουάι, η οποία παραμένει ακόμα στο σπίτι της με δική της βούληση, «ελεύθερα», όπως δηλώνει σήμερα Σάββατο (20.11.2021) ο αρχισυντάκτης της κινεζικής εφημερίδας Global Times Χου Σιτζίν.

Η τενίστρια από την Κίνα, Πενγκ Σουάι, η οποία είχε φτάσει μέχρι και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, δεν έχει εμφανιστεί ή κάνει κάποια δήλωση δημοσίως από τις 2 Νοεμβρίου, τότε που κατηγόρησε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ζανγκ Γκαολί, ότι την εξανάγκασε να συνάψουν σεξουαλική σχέση.

Ούτε ο Ζανγκ αλλά ούτε και η κινεζική κυβέρνηση σχολίασαν την κατηγορία αυτή. Η ανάρτηση της Πενγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαγράφηκε γρήγορα και το θέμα αποκλείστηκε από συζητήσεις στο έντονα λογοκριμένο ίντερνετ στην Κίνα.

«Τις τελευταίες μέρες, παρέμεινε στο σπίτι της ελεύθερα και δεν ήθελε να την ενοχλήσουν. Θα εμφανιστεί δημοσίως και θα συμμετάσχει σε κάποιες δραστηριότητες σύντομα», έγραψε ο Χου σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η Global Times εκδίδεται από την Λαϊκή Ημερησία, την επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI