Μεγαλώνει η ανησυχία για την τύχη της Πενγκ Σουάι, της τενίστριας που κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Κίνας, Ζανγκ Γκαολί, και από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια… Οι κινεζικές αρχές – όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ – δεν έχουν τοποθετηθεί έως τώρα για τις καταγγελίες της κορυφαίας αθλήτριας, ούτε και η κυβέρνηση.

Η 35χρονη Πενγκ Σουάι- από τις κορυφαίες αθλήτριες της Κίνας- έκανε την καταγγελία στο Weibo στις 2 Νοεμβρίου , με την ανάρτησή της να «κατεβαίνει» μετά από περίπου μισή ώρα. ανέφερε ότι πριν από περίπου χρόνια δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον πρώην αντιπρόεδρο της Κίνας Ζανγκ Γκαολί, ο οποίος πλέον έχει αποσυρθεί από την πολιτική.

Η κορυφαία αθλήτρια του τένις μετά την καταγγελία δεν έχει προχωρήσει σε καμία δημόσια εμφάνιση, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε πολλούς. Μεταξύ αυτών που έχουν εκφράσει την αγωνία τους για την τύχη της Πενγκ Σουάι, 17 ημέρες μετά την καταγγελία της, είναι η Σερένα Γουίλιαμς, η Ναόμι Οσάκα, η Κρις Έβερτ και η Μαρία Σάκκαρη.

«Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι μία τενίστρια έχει εξαφανιστεί λίγο μετά την αποκάλυψη ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η λογοκρισία ποτέ δεν είναι ΟΚ με οποιοδήποτε κόστος. Ελπίζω η Πενγκ Σουάι και η οικογένειά της να είναι ασφαλείς και ΟΚ» αναφέρει σε ανάρτησή της η Ναόμι Οσάκα. Και προσθέτει: «Είμαι σοκαρισμένη με την τρέχουσα κατάσταση και της στέλνω αγάπη και φως».

Η Ναόμι Οσάκα, πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, συμπλήρωσε στην ανάρτησή της το hashtag #WhereIsPengShuai (Πού είναι η Πενγκ Σουάι) και δημοσίευσε μια φωτογραφία της Κινέζας τενίστριας.

«Συντετριμμένη» για την Πενγκ Σουάι δηλώνει και η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του τένις, Σερένα Γουίλιαμς. «Είμαι συντετριμμένη και σοκαρισμένη όταν ακούω τα νέα για την Πενγκ Σουάι», έγραψε στο Twitter. «Ελπίζω να είναι ασφαλής και να βρεθεί το συντομότερο δυνατό. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν και δεν πρέπει να σιωπήσουμε», υπογράμμισε η Σερένα Γουίλιαμς.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

«Όλοι πρέπει να ανησυχούμε» δήλωσε η πρώην πρωταθλήτρια του τένις, Κρις Έβερτ, σε ανάρτησή της στα social media. «Ξέρω την Πενγκ από τα 14 της, όλοι πρέπει να ανησυχήσουμε. Αυτό είναι σοβαρό, πού βρίσκεται; Είναι ασφαλής;», έγραψε στο Twitter.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm — Chris Evert (@ChrissieEvert) November 14, 2021

Ανάρτηση με το #WhereIsPengShuai στο Twitter έκανε και η Μαρία Σάκκαρη, αναρτώντας μια φωτογραφία της 35χρονης τενίστριας.

«Δεν είμαι αγνοούμενη, ούτε κινδυνεύω»: Επιστολή με την υπογραφή της…;

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε στα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας μια επιστολή που φέρεται να είναι της Πενγκ Σουάι και στην οποία δηλώνει ότι η κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης δεν αληθεύει και ότι είναι καλά και ξεκουράζεται στο σπίτι της. Ωστόσο, στο screenshot της υποτιθέμενης επιστολής ένας ορατός κέρσορας στο κείμενο, αλλά και η μη δημοσίευσή της πουθενά αλλού στην Κίνα, έχει προκαλέσει σκεπτικισμό και μεγαλύτερη ανησυχία.

«Σχετικά με την πρόσφατη είδηση που κυκλοφόρησε στην επίσημη ιστοσελίδα της WTA, το περιεχόμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ή πιστοποιηθεί από εμένα και κυκλοφόρησε χωρίς τη συναίνεσή μου» γράφει – μεταξύ άλλων – η επιστολή. «Η είδηση που περιλαμβάνει την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, δεν αληθεύει. Δεν είμαι αγνοούμενη ούτε κινδυνεύω. Απλώς ξεκουράζομαι στο σπίτι μου και όλα είναι καλά. Ευχαριστώ ξανά για το ενδιαφέρον» αναφέρεται στην επιστολή που αποδίδεται στη Πενγκ Σουάι.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

Ανησυχία και από την WTA

Την μεγάλη του ανησυχία για την της Πενγκ Σουάι εξέφρασε και ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Γυναικών (WTA) Στιβ Σάιμον. «Η δήλωση που δημοσιεύτηκε από τα κινεζικά κρατικά μέσα σχετικά με την Πενγκ Σουάι απλώς εντείνει την ανησυχία μου για την ασφάλειά της και την τύχη της» είπε χαρακτηριστικά. «Δύσκολο να πιστέψω πως η Πενγκ Σουάι πράγματι έγραψε το email που λάβαμε» πρόσθεσε, διαμηνύοντας πως «η WTA και ο υπόλοιπος κόσμος χρειάζονται ανεξάρτητες και επαληθεύσιμες αποδείξεις πως είναι ασφαλής».

Σύμφωνα μάλιστα με την Guardian, η WTA είναι έτοιμη να αποσύρει την Κίνα από την διοργάνωση αν δεν λάβει επαρκής απαντήσεις για την υπόθεση της 35χρονης Πενγκ Σουάι.

Peng Shuai: WTA prepared to pull out of China over tennis star’s disappearance https://t.co/WNygpoDwsk — Guardian news (@guardiannews) November 19, 2021

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ και τα social media

Το γεγονός ότι η Πενγκ Σουάι μετά την καταγγελία δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως και το μόνο σημείο ζωής που έχει δώσει είναι η παραπάνω αμφιλεγόμενη επιστολή, έχει τραβήξει την προσοχή τόσο μεγάλων διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων, όσο και πολλών χρηστών στα social media.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο ρεπορτάζ του CNNi που αναφέρεται στην περίεργη «εξαφάνιση» της 35χρονης τενίστριας.

Δείτε βίντεο:

Here is the CNN piece on #WhereIsPengShuai from tonight. This was a great overview to get the story out there & I’ve seen fantastic investigative pieces covering authoritarian governments from them in the past, so i hope they do a deeper follow-up on this. pic.twitter.com/BMDPnn3THq — lauren (@thiemricciardo) November 17, 2021

Επίσης, στα Twitter τρεντάρει το #whereispengshuai, όπου πολλοί χρήστες κάνουν αναρτήσεις εκφράζοντας την ανησυχία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καριέρα της η Πενγκ Σουάι έχει κατακτήσει 23 τίτλους στο διπλό, μεταξύ άλλων το τρόπαιο στο Γουίμπλεντον το 2013 και το Ρολάν Γκαρός το 2014. Στο ατομικό, έφτασε στα ημιτελικά του Αμερικανού Όπεν το 2014. Επίσης, στο ενεργητικό της έχει τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες, το 2008, το 2012 και το 2016.

Επίσης, μέχρι σήμερα οι κινεζικές αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί για τις καταγγελίες της 35χρονης τενίστριας. Τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Ζάο Λιγιάν απάντησε «Δεν έχω ακούσει αυτό το ζήτημα, δεν είναι ερώτηση για διπλωματικό θέμα».

Δείτε μερικές αναρτήσεις:

I hope she is safe and can laugh this way again. I miss rooting for her.

(📹: @AustralianOpen) #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/JU2xqmyAjI — star-crossed (@UnluckyLoser18) November 18, 2021

Peng Shuai disappeared after accusing China's former vice premier of sexually assault, but don't forget about feminist journalist and #MeToo activist Sophia Huang Xueqin, now in detention. #WhereIsPengShuai https://t.co/gbyfCuIotO — Dr. Leta Hong Fincher 洪理达 #WhereIsPengShuai (@LetaHong) November 18, 2021