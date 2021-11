Τα ίχνη της Κινέζας Πενγκ Σουάι, εξαφανίστηκαν από τότε που κατηγόρησε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας, Ζιάνγκ Γκαολί, για σεξουαλική επίθεση σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αθλήτρια φέρεται να επανεμφανίστηκε, αλλά η WTA έχει επιφυλάξεις.

Η Πενγκ Σουάι έδωσε… σημεία ζωή ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα video που κυκλοφόρησαν στα social media. Τα ίχνη της Κινέζας τενίστριας πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, είχαν… χαθεί από τότε που κατηγόρησε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας, Ζιάνγκ Γκαολί, για σεξουαλική επίθεση σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση της Πενγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαγράφηκε γρήγορα και το θέμα αποκλείστηκε από συζητήσεις στο έντονα λογοκριμένο ίντερνετ στην Κίνα. Η Κινέζα τενίστρια προκάλεσε διεθνή ανησυχία, αφού δεν είχε εμφανιστεί ούτε μιλήσει από τις 2 Νοεμβρίου και το συγκεκριμένο ποστάρισμα.

Μάλιστα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την τύχη της διεθνούς φήμης τενίστριας, η Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών (WTA) απείλησε να αποσύρει τα τουρνουά από την Κίνα και η Ένωση Αντισφαίρισης Ανδρών (ATP) αξίωσε διευκρινίσεις από τις κινεζικές αρχές.

Ο Πενγκ Σουάι, όμως εμφανίζεται να παρακολούθησε σήμερα ένα τουρνουά τένις στο Πεκίνο, όπως φαίνεται από επίσημες φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το τουρνουά που διοργάνωσε το China Open.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Η Πενγκ φαίνεται ανάμεσα στους καλεσμένους των «Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals», ντυμένη με σκούρο μπλε σακάκι και λευκό παντελόνι, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του τουρνουά.

Επίσης βίντεο των Global Times, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, την δείχνουν να χαμογελά, να κουνάει και να υπογράφει αυτόγραφα για παιδιά.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y — Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021

Πάντως, εκπρόσωπός της WTA στο Reuters ανέφερε πως οι φωτογραφίες και τα βίντεο με την Πεγκο Σουάι παραμένουν «ανεπαρκή» και δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της.

Να αναφέρουμε ότι η Πενγκ Σουάι φέρεται να επισκέφτηκε επίσης ένα δημοφιλές εστιατόριο στο κέντρο του Πεκίνου το βράδυ του Σαββάτου. Ο Χου Σιτζίν, αρχισυντάκτης των Global Times, δημοσίευσε ένα βίντεο από την έξοδο, το οποίο επιβεβαίωσε ένας διευθυντής εστιατορίου στο Reuters την Κυριακή.

Επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένου της Πεγκ Σουάι, βρίσκονταν στο εστιατόριο Sichuanese, είπε ο διευθυντής, Ζου Χονγκμέι, προσθέτοντας ότι έφαγαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο και μαζί με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

Πληροφορίες: ΑΠΕ