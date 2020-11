Πένθος για Λεμπρόν Τζέιμς, δολοφονήθηκε η κόρη της νονάς του (pic)

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Λεμπρόν Τζέιμς, μετά την είδηση του χαμού της κόρης της νόνας του σούπερσταρ του NBA.

Ο ηγέτης των Λέικερς ανακοίνωσε μέσω social media ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο άγνωστος πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε την Έρικα Γουίμς, κόρη της νονάς του, Μπρέντα Λιούις-Γουίμς. Η 37χρονη ήταν επίσης αδελφή του κολλητού του Τζέιμς, Μπράντον Γουίμς, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής του σκάουτινγκ στους Καβαλίερς.

“Άκρον του Οχάιο! Η αδελφή του αδελφού μου δολοφονήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο σπίτι της! Η οικογένεια του αδελφού μου ψάχνει απαντήσεις για το ποιος το έκανε και γιατί. Η πόλη μου πρέπει να κάνει την δουλειά της και να βρει ποιος έκανε αυτό το απαίσιο, ντροπιαστικό, αηδιαστικό πράγμα σε έναν πραγματικό άγγελο! Δικαιοσύνη για την Έρικα Γουίμς”, έγραψε στο twitter ο “Βασιλιάς”.

Δείτε την ανάρτηση του:

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems❤️💔