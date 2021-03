Πέθανε σε ηλικία 72 ετών, μετά από μακρά ασθένεια, ο Άγγλος πρώην διεθνής επιθετικός, Φρανκ Γουόρθινγκτον, όπως ανέφερε το BBC.

Με οκτώ συμμετοχές και δύο γκολ στην εθνική Αγγλίας, ξεκίνησε την καριέρα του στη Χάντερσφιλντ, για να κάνει στη συνέχεια περισσότερες από 200 εμφανίσεις με τη Λέστερ, ενώ έπαιξε επίσης σε Μπόλτον, Μπέρμιγχαμ, Σαουθάμπτον, Λιντς και Σάντερλαντ.

«Είμαι βαθιά λυπημένος ακούγοντας ότι ο Φρανκ Γουόρθινγκτον πέθανε. Ήταν ο ήρωας της παιδικής μου ηλικίας όταν ήταν στη Λέστερ. Ένας όμορφος ποδοσφαιριστής και ένας υπέροχος χαρακτήρας», έγραψε στο twitter ο Γκάρι Λίνεκερ.

Profoundly saddened to hear that Frank Worthington has died. He was my boyhood hero when he was at @LCFC. A beautiful footballer, a maverick and a wonderful character who was so kind to this young apprentice when he joined the club. RIP Frank (Elvis). 🙌🏻