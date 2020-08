Ο Μπρούνο Φερνάντες περίμενε να του γίνει ερώτηση από δημοσιογράφο της Sun για την ημιτελικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Σεβίλλη στο Europa League, αλλά αυτή δεν έγινε ποτέ. Η αντίδραση του Πορτογάλου.

Η συντονίστρια της συνέντευξης Τύπου του Σεβίλλη – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απηύθυνε το λόγο σε δημοσιογράφο της Sun, προκειμένου να κάνει ερώτηση στον Μπρούνο Φερνάντες της ομάδας του Σόλσκιερ.

Ο Συγκεκριμένος δημοσιογράφος όμως δεν ακούστηκε ποτέ, αφού είτε δεν πρόσεχε και δεν άκουσε ποτέ το όνομά του, είτε δεν βρισκόταν καν στην αίθουσα εκείνη τη στιγμή.

Ο Μπρούνο Φερνάντες περίμενε κάποια δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έβαλε τέλος στην αμήχανη της στιγμής, ρίχνοντας την ατάκα: «Τον πήρε ο ύπνος».

“He’s sleeping!” 😴



Legend has it that Bruno is still waiting for this reporter’s question… 😂 pic.twitter.com/Q0xr3URTIt