Περιστέρι Betsson – Άρης Betsson 78-75: Νίκη 5άδας για τους Περιστεριώτες μετά από «θρίλερ» στην GBL

Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι στο εξ αναβολής παιχνίδι της GBL, το Περιστέρι Betsson κατάφερε να πάρει τη νίκη με 78-75 επί του Άρη Betsson και να παραμείνει στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με τους Θεσσαλονικείς να διατηρούν όμως τη διαφορά και την… τύχη στα χέρια τους.

Περιστέρι Betsson και Άρης Betsson έδωσαν μεγάλη “μάχη” για τη νίκη στο ματς, με τους γηπεδούχους να είναι καλύτεροι στο πρώτο μέρος και τους φιλοξενούμενους να βγάζουν αντίδραση στη συνέχεια. Παρότι μείωσαν όμως το σκορ ακόμη και στον πόντο, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, “λύγισαν” από ένα σουτ του κορυφαίου του αγώνα, Τάι Νίκολς.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, έχοντας στο πλευρό του τους Καρντένας και Βαν Τούμπεργκεν με 13 πόντους έκαστος. Νουά και Τζόουνς είχαν από 19 πόντους για τους Θεσσαλονικείς, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους και έμειναν στην 6η θέση της GBL.

Οι “κίτρινοι” προστάτευσαν όμως το +5 απέναντι στους Περιστεριώτες και έτσι με νίκη επί του Πανιωνίου την τελευταία αγωνιστική, θα του… κλέψουν και την 5η θέση στη βαθμολογία της GBL.

Τα στατιστικά του αγώνα

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καρντένας 13 (5/10 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 13 (6/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κακλαμανάκης 3 (4 ριμπάουντ), Πετράκης 3, Πέιν 6 (3/5 δίποντα), Ιτούνας, Μουράτος 3, Χάρις 4, Παπαδάκης 3, Κάριους 5, Γιάνκοβιτς 4

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 17 (6/9 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Νουά 19 (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Μποχωρίδης 3 (4 ριμπάουντ), Χάρελ 2 (6 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2 (6 ριμπάουντ), Τζόουνς 19 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φόρεστερ 7 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Πουλιανίτης, Κουλμπόκα 6 (2/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ)