Πέρκινς για Αντετοκούνμπο: «Είναι δειλός»

Μόνο σίγουρη δεν είναι η παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να δείχνει τάσεις φυγής από την ομάδα που τον πίστεψε και τον ανέδειξε στο NBA.

Το θέμα της παραμονής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς είναι στον… αφρό εδώ και πολλές εβδομάδες, με τον ίδιο να μην έχει ξεκαθαρίσει δημόσια την θέση του και το τι επιθυμεί για το μέλλον του.

Έτσι, ο Κέντρικ Πέρκινς βρήκε αφορμή κατά τη διάρκεια ενός podcast και υποστήριξε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι δειλός.

«Ο Γιάννης είναι δειλός. Δεν θέλει να είναι εκεί και είναι OK. Να βγει να πει πως θέλει ανταλλαγή και ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει γιατί κουράστηκε», ανέφερε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.

Ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, από την άλλη, υπερασπίστηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και είπε πως κανείς δεν μπορεί να κρίνει το πώς χειρίζεται την κατάσταση.

«Ποιος είσαι εσύ ή εγώ για να πούμε στον Γιάννη πως θα χειριστεί την έξοδο του από μια ομάδα που μαζί της πήρε πρωτάθλημα, βραβεία MVP και βραβείο Finals MVP; Ποιοι είμαστε εμείς που θα του πούμε πως θα το χειριστεί αυτό; Έχουν ομάδα… και εσύ λες «έχω κουραστεί από αυτό». Κανείς δεν δίνει δεκάρα, ο Γιάννης δεν δίνει δεκάρα για το τι έχεις κουραστεί, ούτε πρέπει, με όλο τον σεβασμό» ανέφερε.