Πέρκινς στο ESPN: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αίμα στα χέρια του για την πορεία των Μιλγουόκι Μπακς»

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν κάνει ένα τραγικό ξεκίνημα στο NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν βρίσκεται πλέον στο απυρόβλητο, με τον άλλοτε πρωταθλητή και νυν σχολιαστή, Κέντρικ Πέρκινς να ρίχνει “βολές” εναντίον του στο ESPN.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο NBA, για την πορεία των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά και την πιθανότητα να ζητήσει ανταλλαγή το ερχόμενο καλοκαίρι, αν τα “ελάφια” έχουν μία ακόμη απογοητευτική σεζόν.

Ο Πέρκινς τον κατηγόρησε όμως και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα, υποστηρίζοντας ότι έχει μερίδιο ευθύνης για την απόλυση των Μπούντενχολζερ, Γκρίφιν, αλλά και την ανταλλαγή του Ντέμιαν Λίλαρντ με τον Τζρου Χόλιντεϊ.

Πιο συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος σέντερ του NBA ανέφερε τα εξής: «Ο Γιάννης ήταν αυτός που έστρωσε το κρεβάτι του, αυτός πρέπει να ξαπλώσει σε αυτό. Πάει πολύ πριν την απόλυση του Έντριαν Γκρίφιν. Και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ δεν απολύθηκε, ο άνθρωπος με τον οποίο κέρδισαν το πρωτάθλημα; Μετά, εντελώς ξαφνικά απολύεις τον Έντριαν Γκρίφιν. Ο Γιάννης πίεσε να γίνει η ανταλλαγή με τον Ντέμιαν Λίλαρντ ώστε να διώξει τον Τζρου Χόλιντεϊ από εκεί. Έτσι έχει το πράγμα. Έχει ο Γιάννης αίμα στα χέρια του; Φυσικά, σε όλο αυτό».

