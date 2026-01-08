Πέσιτς για το Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: «Το παιχνίδι δεν έρχεται στην καλύτερη δυνατή στιγμή»

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου στην 21η αγωνιστική της Euroleague και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου στάθηκε στο… καλό φεγγάρι για την ομάδα του, αλλά και τη δυσκολία του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ αποθέωσε τον Αντρέας Όμπστ που αναδείχθηκε MVP για την ομάδα του στη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής στη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Πέσιτς

«Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν έρχεται στην καλύτερη δυνατή στιγμή, αν και μια αναμέτρηση με αυτόν τον ιστορικό σύλλογο αποτελεί πάντα τεράστια πρόκληση.

Προερχόμαστε από κάποια θετικά αποτελέσματα τόσο στη Bundesliga όσο και στη EuroLeague, όμως θα έχουμε απουσίες, καθώς ορισμένοι παίκτες είναι καταπονημένοι.

Περιμένω από όσους αγωνιστούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία τους και να μας δώσουν νέα ενέργεια. Παρά τα προβλήματα και την ποιότητα που διαθέτει η ομάδα του Πειραιά, θέλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο μας».

Για τον Αντρέας Όμπστ: «Μου αρέσει πάρα πολύ, όχι μόνο επειδή σκοράρει σταθερά, αλλά γιατί αναλαμβάνει πάντα ευθύνες στην άμυνα, κάτι που φαίνεται σε όλους. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς αμυντικά, γιατί το αμυντικό μας πλάνο ξεκινά από τον πόιντ γκαρντ».