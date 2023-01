Στο πένθος έχει βυθιστεί το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ, καθώς πέθανε σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο ποδοσφαιριστής της Charlotte FC του MLS, Άντον Γουόκς.

Ο 25χρονος Γουόκς έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε και η ομάδα του, με σχετική ανάρτηση στα social media.

Σε αυτή η Charlotte FC αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Με λύπη σας ανακοινώνουμε πως ο Άντον Γουόκς βρήκε τραγικό θάνατο σήμερα το πρωί. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



