Πέθανε η μαραθωνοδρόμος Ρεμπέκα Τσεπτέγκι που της είχε βάλει φωτιά ο σύντροφός της

Συγκλονισμένη η αθλητική κοινότητα, με την είδηση του θανάτου της Ρεμπέκα Τσεπτέγκι. Η Μαραθωνοδρόμος από την Ουγκάντα, η οποία συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Αύγουστο, “έφυγε” από τη ζωή, τρεις ημέρες αφότου υπέστη εγκαύματα πάνω από το 80% του σώματός της, όταν την περιέλουσε με βενζίνη άνδρας που παρουσιάστηκε από την αστυνομία ως πρώην σύντροφός της.

Η Ρεμπέκα Τσεπτέγκι βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Moi Teaching Referral Hospital (MTRH) στο Ελντορέτ της δυτικής Κένυας, μετά την επίθεση με βενζίνη, από τον σύντροφό της.

Η Μαραθωνοδρόμος από την Ουγκάντα, η οποία συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Αύγουστο, παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση -στην εντατική του νοσοκομείου- έχοντας υποστεί εγκαύματα σε περισσότερο από το 80% του σώματός της.

Οι τελευταία ενημέρωση για την υγεία της, όμως, έφερε στο “φως” τα τραγικά νέα. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Δρ Όουεν Μενάχ, επιβεβαίωσε ότι ο Τσεπτεγκέι πέθανε.

“Δυστυχώς, τη χάσαμε αφού όλα τα όργανά της κατέρρευσαν χθες το βράδυ”, δήλωσε ο Μενάχ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η κενυατική εφημερίδα “The Star”.

“Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αθλήτριάς μας, Ρεμπέκα Τσεπτέγκι νωρίς σήμερα το πρωί, η οποία έπεσε τραγικά θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ως ομοσπονδία καταδικάζουμε τέτοιες πράξεις και ζητάμε δικαιοσύνη. Η ψυχή της ας αναπαυθεί εν ειρήνη” ανέφερε σε ανάρτησή της η Ομοσπονδία στίβου της Κένυας.

BREAKING NEWS

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE