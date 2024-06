Πέθανε η μητέρα του Πελέ σε ηλικία 101 ετών

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 101 ετών άφησε η μητέρα του Πελέ, Σελέστε Αράντες, την Παρασκευή (21/6).

Ύστερα από 1,5 χρόνο από τον θάνατο του γιου της, η μητέρα του Πελέ, Σελέστε Αράντες, έφυγε κι αυτή από τη ζωή την Παρασκευή 21 Ιουνίου σε ηλικία 101 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα του Βραζιλιάνου θρύλου, Σάντος.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του Πελέ δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου της, καθώς έπασχε από άνοια κι οι γιατροί δεν της επέτρεπαν να σηκωθεί από το κρεβάτι. Η Σελέστε Αράντες δεν γνώριζε, μάλιστα, ότι ο γιος της είχε πεθάνει.

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Celeste Arantes do Nascimento, mãe do nosso eterno Rei.



Nascida em Três Corações, Celeste teve uma infância difícil ao lado de seu irmão Jorge. Ainda jovem, conheceu Dondinho, com quem viveu uma grande história de… pic.twitter.com/HWkxRws6Xi