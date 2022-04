Πέθανε ο παλαίμαχος Κολομβιανός διεθνής ποδοσφαιριστής, Φρέντι Ρινκόν, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάλι.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 55χρονος Ρινκόν οδηγούσε το όχημά του όταν έπεσε πάνω σε αστικό λεωφορείο. Ο Ρινκόν διακομίσθηκε -σε κρίσιμη κατάσταση- στην κλινική Ιμπανάκο, όπου κι άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα.

Το ποδόσφαιρο της Κολομβίας θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Ευρώπη με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από το 1995 μέχρι και το 1997 και αργότερα με τη Νάπολι.

Ο Ρινκόν ήταν ταν 84 φορές διεθνείς με την εθνική ομάδα της Κολομβίας από το 1990 μέχρι και το 2000 με συμμετοχές σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και τρία Κόπα Αμέρικα.

We join together with many in the world of football to remember Freddy Rincon.



Our sincere condolences go to his loved ones, former teammates and fans from the clubs he played for, and of the @FCFSeleccionCol national team who he represented at three World Cups.



Rest in Peace. pic.twitter.com/tJGTAKdnNm