Ο Γουίλις Ριντ πέθανε σε ηλικία 80 ετών και βύθισε στο πένθος τους Νιου Γιορκ Νικς, αλλά και ολόκληρο το NBA, το οποίο και “υπηρέτησε” μία δεκαετία ως παίκτης και στη συνέχεια από τη θέση του προπονητή.

Μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο χρόνο, ο Ριντ άφησε την τελευταία του πνοή στις ΗΠΑ και οι Νιου Γιορκ Νικς θρηνούν για το χαμό ενός εκ των κορυφαίων παικτών της ιστορίας τους.

Ο Αμερικανός σέντερ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (1970 και 1973) με την ομάδα της Νέας Υόρκης και ήταν MVP του NBA το 1970 και επτά φορές All-Star. Έκλεισε την καριέρα του με 18,7 πόντους, 12,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα, ενώ αποτελεί μέλος και του Hall of Fame.

The heart, the soul, the backbone and The Captain of the 2X champion Knicks, Willis Reed. RIP pic.twitter.com/6vVQFf5KvV

There have been greater players than Willis Reed.

There has never been a greater leader.

Rest in peace, Captain.

Fans of the #Knicks will love you until the end of time. pic.twitter.com/7lNNI1y0eG