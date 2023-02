Στο πένθος βυθίστηκε το κροατικό ποδόσφαιρο, μετά την είδηση του θανάτου του Μίροσλαβ Μπλάζεβιτς, του προπονητή που οδήγησε την ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας στην τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 1998.

Ο Μίροσλαβ Μπλάζεβιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, χάνοντας την άνιση μάχη που έδινε με τον καρκίνο του προστάτη.

Υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Κροατίας, ενώ είναι γνώριμος και στο ελληνικό κοινό από το πέρασμα του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ τη σεζόν 1991-92.

Τότε, ο Δικέφαλος του Βορρά είχε φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου (έχασε το τρόπαιο από τον Ολυμπιακό), με τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του να είναι ο θρίαμβος της Κροατίας στα γήπεδα της Γαλλίας στο Μουντιάλ του 1998.

Η τελευταία ομάδα της προπονητικής του καριέρας ήταν η Ζαντάρ τη σεζόν 2014-2015. Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει τίτλους με τις Ντίναμο Ζάγκρεμπ, Σιόν και Γκρασχόπερς, ενώ πέρα από την Κροατία έχει κοουτσάρει το Ιράν και τη Βοσνία.

Miroslav “Ciro” Blazevic, who led Croatia to a bronze medal finish on their World Cup debut at France ’98 has passed away after a lengthy battle with cancer a day before his 88th birthday.



Farewell to a legend. 🇭🇷 pic.twitter.com/FWX7ky3Dmy