Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Ντέιβιντ Τζόνσον, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, μετά από χρόνια “μάχη” με τον καρκίνο του λάρυγγα.

Ο Τζόνσον υπήρξε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ για μία εξαετία τις δεκαετίες του 70′ και του 80′, κατακτώντας με την ομάδα του Ρίβερσαϊντ, πρωταθλήματα και Κύπελλα. Συνολικά στην καριέρα του στους “κόκκινους”, ο Άγγλος άλλοτε διεθνής επιθετικός, είχε 55 γκολ σε 148 αγώνες.

Αγωνίστηκε επίσης, σε Έβερτον και Ίπσουιτς, αλλά συνέδεσε το όνομά του με τη Λίβερπουλ, η οποία τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στα social media.

Rest in peace, Doc.



We’re deeply saddened by the passing of David Johnson.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with David’s family and friends.