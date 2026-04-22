Πέθανε ο Παύλος Σαββίδης, αδερφός του Ιβάν – Πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν στη δύσκολη θέση να πρέπει να αποχαιρετήσει ένα σημαντικό πρόσωπο, μιας και ο αδερφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Η κατάσταση της υγείας του Παύλου Σαββίδη ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη και αυτός ήταν και ο λόγος που ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, ταξίδεψε πρόωρα στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη (21/04/26).

Τη φετινή χρονιά η οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπου συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, έχει αντιμετωπίσει σοβαρές απώλειες. Αρχικά, με τους 7 νεκρούς οπαδούς στη Ρουμανία από το ανατριχιαστικό τροχαίο, αλλά και τη δολοφονία του Κλεομένη.

Πρόσφατα και ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα, έφυγε από τη ζωή μετά από πολυήμερη μάχη που έδωσε σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, όπως και ο Στέφανος Μπορμπόκης.

Ο εκλιπών ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με αρκετά προβλήματα υγείας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… pic.twitter.com/GRlJqmrFmm — PAOK FC (@PAOK_FC) April 22, 2026

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αδερφού του Παύλου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…», έγραψε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ανάρτησή της για το θάνατο του Παύλου Σαββίδη.