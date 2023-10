Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών, σκορπώντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ένας από τους μεγαλύτερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών «έσβησε» σε ηλικία 86 ετών, όπως έγινε γνωστό από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον σύλλογο με τον οποίο ο ίδιος έγραψε το όνομα του με «χρυσά γράμματα» στο βιβλίο της ιστορίας του.

Ο Μπόμπι Τσάλρτον αγωνίστηκε με την Γιουνάιτεντ σε 758 παιχνίδια σκοράροντας 249 γκολ, ενώ ήταν ένας από τους επιζώντες του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος στο Μονάχο το 1958.

Ήταν μέλος στην Εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ που κατέκτησαν τα «λιοντάρια« το 1966, ενώ συνολικά φόρεσε το εθνόσημο 106 φορές, έχοντας 49 τέρματα.

Μάλιστα μετά το τέλος της καριέρας του ο Μπόμπι Τσάλρτον υπηρέτησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από διοικητικό πόστο για 39 ολόκληρα χρόνια, ενώ το 1994 τιμήθηκε με τον τίτλο του Σερ από τη Βασίλισσα για την προσφορά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.