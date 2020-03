Μία από τις πλέον εμβληματικές φιγούρες του γαλλικού ποδοσφαίρου, ο Μισέλ Ινταλγκό πέθανε σε ηλικία 87 ετών και άφησε “φτωχότερο” τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο θρυλικός προπονητής, συνέδεσε το όνομά του με τους “τρικολόρ”, καθώς αποτέλεσε τεχνικό της Εθνικής Ομάδας για 8 χρόνια και κατέκτησε μαζί της το Euro του 1988, ενώ έφθασε και μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρωταγωνιστής εκείνης της ομάδας στο γήπεδο, ήταν ο Μισέλ Πλατινί, ο οποίος και μίλησε για τον χαμό του Ινταλγκό: “Άφησε μια σημαντική κληρονομιά. Έχτισε ξανά το γαλλικό ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο. Οδήγησε τη Γαλλία στην κορυφή, επιλέγοντας όμορφο στυλ ποδοσφαίρου, που επέτρεψε στον καθένα μας να εκφράσει πλήρως τα ατομικά του ταλέντα”, ανέφερε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

🇫🇷 @equipedefrance has lost one of its greatest figures 😢



Michel Hidalgo was the brains behind the exhilarating side that reached the #WorldCup semi-finals in 1982 & won UEFA EURO 1984 🏆



RIP & 'merci' for the memories, Michel pic.twitter.com/h7urxqzdVd