Ο χώρος του στίβου θρηνεί για το θάνατο του Γιούρι Σέντιχ Ο θρυλικός σφυροβόλος “έφυγε” σε ηλικία 66 ετών.

Θλίψη στο χώρο του αθλητισμού, καθώς πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο κορυφαίος σφυροβόλος όλων των εποχών, Γιούρι Γκεοργκίεβιτς Σέντιχ.

Κατά τη διάρκεια της τεράστιας καριέρας του, ο Σέντιχ κατέκτησε δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια το 1976 στο Μόντρεαλ και το 1980 στη Μόσχα και ένα ασημένιο στη Σεούλ το 1988.

Ο Σέντιχ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ του αγωνίσματος, με το εκπληκτικό 86,74 μ., από το μακρινό 1986, όταν αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Στουτγάρδης με τα χρώματα της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά το 1991, φόρεσε το εθνόσημο της Ουκρανίας, από όπου καταγόταν, ενώ εργάστηκε ως προπονητής τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Γαλλία (ασχολήθηκε με την προπονητική και γύμναζε αθλητές της γαλλικής ομάδας).

Στο… λαιμό του -επίσης- φόρεσε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 στη Σεούλ, ενώ το 1984 δεν είχε πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες λόγω του μποϊκοτάζ. Επίσης, αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 1991 στο Τόκιο.

Κατέκτησε επίσης τρεις φορές το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (1978, 1982 και 1986). Επίσης, έχει πάρει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1983 στο Ελσίνκι. Να αναφέρουμε ότι κανένας αθλητής πλην του Σέντιχ και του Γιούρι Λιτβίνοφ δεν έχει ρίξει τη σφύρα πέρα από τα 86 μέτρα. Το όνομά του βρέθηκε να εμπλέκεται με υποθέσεις ντόπινγκ, αλλά δεν αποδείχθηκε ποτέ κάτι.

Η καριέρα του ολοκληρώθηκε το 1993, όταν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της σφαιροβολίας Ναταλία Λισόφσκαγια. Η κόρη τους, Αλεξία, είναι πρωταθλήτρια της σφυροβολίας. Ο Σέντιχ ήταν αυτός που καθιέρωσε τη βολή με τρεις περιστροφές, αφού μέχρι τα μέσα των 70s ήταν πιο συνηθισμένη η βολή με τέσσερις περιστροφές.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σεργκέι Μπούμπκα με ανάρτησή του, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



«Θρηνούμε βαθιά για τον χαμό του Γιούρι Σέντιχ. Ένας εξαιρετικός δύο φορές Ολυμπιονίκης πρωταθλητής, του οποίου το φανταστικό παγκόσμιο ρεκόρ στην σφυροβολία δεν έχει ακόμη καταρριφθεί» έγραψε.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh…



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV