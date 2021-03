Πέθανε ο θρύλος της Λίβερπουλ Ίαν Σεντ Τζον (pic)

Έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας της “αποχαιρέτησε” η Λίβερπουλ, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ο Ίαν Σεντ Τζον.

Ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής έγραψε τη δική του ιστορία στους “κόκκινους”, με την ομαδάρα του Μπιλ Σάνκλι και κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του είχε 118 γκολ σε 425 συμμετοχές.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τη Μάδεργουελ της πατρίδας του και έγινε μετεγγραφή ρεκόρ έναντι 37.500 λιρών στη Λίβερπουλ. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζα σημαντικά προβλήματα υγείας και τελικά πέθανε στα 82 του.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021.