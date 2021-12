Ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία των Μπόστον Σέλτικς, ο θρυλικός Σαμ Τζόουνς, πέθανε σε ηλικία σε ηλικία 88 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη το παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο Αμερικανός παλαίμαχος αθλητής κατέκτησε 10 πρωταθλήματα με τη φανέλα των “Κελτών” και ήταν δεύτερος πίσω μόνο από τον Μπιλ Ράσελ (11 τίτλους), στη μυθική δυναστεία της ομάδας της Βοστώνης. Στο NBA αγωνίστηκε συνολικά σε 871 ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 17,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ.

Για τα επιτεύγματά του στο μπάσκετ ο Σαμ Τζόουνς είχε βραβευτεί πολλές φορές, ενώ αποτέλεσε και μέλος του Hall of Fame του αθλήματος.

The Jones family is in our thoughts as we mourn the loss of Sam Jones and fondly remember the life and career of one of the greatest champions in American sports.



Full statement: https://t.co/Y9Ix8MQEYr pic.twitter.com/cXLVPZ235m