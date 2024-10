Πέθανε ο Τζερόντ Μουστάφ, πρώην μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 55 ετών άφησε ο πρώην μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ, Τζερόντ Μουστάφ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ, Τζερόντ Μουστάφ, είχε φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ για ένα μικρό διάστημα την σεζόν 1994/95, αντικαθιστώντας τον Λεμόν Λάμπλεϊ, ωστόσο ένας τραυματισμός μέσα στην χρονιά τον άφησε εκτός δράσης.

Είχε προλάβει να αγαπηθεί από τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά, αφού είχε οδηγήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη νίκη στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβιβ για το Κύπελλο Πρωταθλητριών με 84-76, μετρώντας 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Μουστάφ επιλέχθηκε στο Νο17 του NBA Draft 1990 από τους Νικς και στο NBA φόρεσε τις φανέλες των Νικς και των Σανς.

Πέρα από τον ΠΑΟΚ, έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη με τις φανέλες των Ανδόρα, Στρασμπούρ, Μπαρτσελόνα, Παρί, Πρόκομ και Αλτάι.

We express our warmest condolences to the family of Jerrod Mustaf who passed away at the age of 55.

Jerrod Mustaf played for #PAOK at the beginning of 1994-95 season.

