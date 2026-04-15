Πέθανε ο Χοσέ Σανταμαρία σε ηλικία 96 ετών, πένθος στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ήταν από τα βασικά μέλη της χρυσής εποχής της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Χοσέ Σανταμαρία
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών άφησε ο Χοσέ Σανταμαρία. Πρόκειται για έναν από τους θρύλους της Ρεάλ Μαδρίτης που βοήθησε τους Μαδριλένους να σαρώσουν όλους τους τίτλους τη δεκαετία του ’50 και του ’60.

Ο κάτοχος τεσσάρων τροπαίων Κυπέλλου Πρωταθλητριών αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για εννιά χρόνια αποτελώντας το μόνιμο γρανάζι της αμυντικής γραμμής. Με τη φανέλα των Μαδριλένων πανηγύρισε και 6 πρωταθλήματα.

Αρχικά, αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του, την Ουρουγουάη, στο Μουντιάλ του 1954 και στη η συνέχεια φόρεσε το εθνόσημο της Ισπανίας με την οποία συμμετείχε στο Μουντιάλ του 1958.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας του, ο Χοσέ Σανταμαρία ακολούθησε την προπονητική και έκατσε στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας σε δύο θητείες (1968 και 1980 με 1982) και σε αυτόν της Εσπανιόλ για έξι χρόνια, μετρώντας 234 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

