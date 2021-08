Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Ζακ Ρογκ, βυθίζοντας στο πένθος τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο Βέλγος, γιατρός στο επάγγελμα, γεννήθηκε στη Γάνδη στις 2 Μαΐου 1942 και ήταν πρόεδρος της Βελγικής Ολυμπιακής Επιτροπής την περίοδο 1989-1992, ενώ στις 16 Ιουλίου 2001 έγινε ο 8ος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στην ηγεσία της ΔΟΕ παρέμεινε μέχρι το 2013, οπότε και τον διαδέχθηκε στην προεδρία ο Γερμανός Τόμας Μπαχ. Ο Ζακ Ρογκ συνέδεσε το όνομά του και με την Ελλάδα, καθώς ήταν πρόεδρος της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Άφησε πίσω του τη σύζυγό του Άννι, έναν γιο, μία κόρη και δύο εγγόνια.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3