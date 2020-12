Πιτίνο για Αντετοκούνμπο: «Έτσι κάνουν οι Έλληνες»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέγραψε το supermax συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς και θα παραμείνει στην ομάδα για τα επόμενα 6 χρόνια, γεγονός που σχολίασε και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ρικ Πιτίνο.

Ο Αμερικανός Hall of Famer τόνισε ότι περίμενε την απόφαση του “Greek Freak” κόντρα στα σενάρια για μετεγγραφή του στο NBA, καθώς έτσι οι Έλληνες συνηθίζουν να είναι πιστοί στην οικογένειά τους, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

«Είχα πει σε όλους ότι ο Γιάννης δεν πάει πουθενά. Οι Έλληνες ξεχωρίζουν την πίστη τους και την οικογένεια τους. Ξεχωριστοί άνθρωποι. Καλή τύχη Γιάννη», σημείωσε ο Ρικ Πιτίνο, που ελπίζει να προπονήσει τον Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Told everyone I knew that Giannis was going nowhere. Greeks are all about loyalty & family. Special people! Good luck @Giannis_An34