Πλέι οφ NBA : Οι Σέλτικς διέλυσαν τους Σίξερς και έκαναν το 3-1, έμειναν ζωντανοί οι Ρόκετς κόντρα στους Λέικερς

Οι Μπόστον Σέλτικς κέρδισαν 128-96 τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και έκαναν το 3-1 στη σειρά των NBA Πλέι οφ με τους Πρίτσαρντ και Τέιτουμ να οδηγούν την ομάδα τους.

Ο Πρίτσαρντ είχε 32 πόντους και 5 ασίστ για τους Σέλτικς με τον Τέιτουμ να κάνει double double με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Για τους Σίξερς προσπάθησαν για τη νίκη ο Εμπίντ που είχε 26 πόντους και ο Μάξι, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι του NBA με 22 πόντους.

Οι Ρόκετς κρατήθηκαν ζωντανοί στη σειρά και μείωσαν σε 3-1 νικώντας 115-96 τους Λέικερς με κορυφαίους τους Τόμσον με 23 πόντους και Ίσον με 20. Ο Σενγκούν συμπλήρωσε 19 πόντους, ενώ ο Ντουράντ απουσίασε. Για τους Λέικερς πρώτος σκόρερ ήταν ο Έιτον με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ. Χαμηλά έμεινε ο Τζέιμς με 10 πόντους και 9 ασίστ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι ένα βήμα από την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς επιβλήθηκαν 114-93 στην έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και έκαναν το 3-1 στη σειρά. Ο Φοξ οδήγησε στο σκοράρισμα τους νικητές με 28 πόντους, ενώ double double έκανε ο Γουεμπανιάμα με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Αβντίγια ξεχώρισε από το Πόρτλαντ με 26 πόντους.

Οι Ράπτορς ισορρόπησαν τη σειρά με τους Καβαλίερς επικρατώντας 93-89 σε ένα κλειστό παιχνίδι με τους Μπαρνς και Ίνγκραμ να πετυχαίνουν 23 πόντους. Ο Μίτσελ προσπάθησε για το Κλίβελαντ με 20 πόντους, όμως δεν αρκούσε για τη νίκη. Πλέον, το ζευγάρι είναι στο 2-2 και είναι πιθανό να κριθεί στα 7 παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα των πλέι οφ του NBA

Τορόντο Ράπτορς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 93-89

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 93-114

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Μπόστον Σέλτικς 96-128

Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Λέικερς 115-96