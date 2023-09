Πολύ άσχημα τα νέα στην Τότεναμ για Ιβάν Πέρισιτς. Ο Κροάτης υπέστη ρήξη χιαστού και θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο Ιβάν Πέρισιτς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά από τραυματισμό του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20/9) η ομάδα της Premier League.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ιβάν Πέρισιτς έχει υποστεί έναν περίπλοκο τραυματισμό του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο», ανέφερε η Τότεναμ σε ανακοίνωσή της.

«Ο έμπειρος Κροάτης διεθνής υπέστη τον τραυματισμό σε προπόνηση χωρίς επαφή, και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο Ιβάν θα ξεκινήσει στη συνέχεια την αποκατάστασή του με το ιατρικό μας επιτελείο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν».

Η Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου είναι 2η στη βαθμολογία της Premier League με 13 βαθμούς σε πέντε αγώνες. Την Κυριακή (24/9) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο μεγάλο ντέρμπι του βορείου Λονδίνου.

Ο 34χρονος Πέρισιτς έχει πραγματοποιήσει έξι εμφανίσεις για τους Λονδρέζους σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, καταγράφοντας δύο ασίστ.

We can confirm that Ivan Perisic has suffered a complex Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury in his right knee.



The experienced Croatia international sustained the injury in non-contact training and will undergo surgery.



Wishing you well in your recovery, Ivan 💪 pic.twitter.com/U9BMv2U7Kb