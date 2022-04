Τεράστιο πλήγμα για τους Ντάλας Μάβερικς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να χάνει όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι με τους Γιούτα Τζαζ στα play off του NBA.

Ο Σλοβένος γκαρντ τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας και πλέον είναι αμφίβολο πότε θα επιστρέψει στα παρκέ και να θα καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του να προκριθεί στην επόμενη φάση. Σύμφωνα με γνωστό ρεπόρτερ του NBA πάντως, δεν υπολογίζεται για την πρεμιέρα.

Αντίθετα, ο ίδιος ρεπόρτερ αποκάλυψε ότι υπάρχουν ελπίδες για τον Στεφ Κάρι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ότι θα είναι διαθέσιμος από την αρχή των play off, επιστρέφοντας από το δικό του τραυματισμό στον αστράγαλο.

Mavericks star Luka Doncic is expected to miss Game 1 vs. Jazz on Saturday night due to strained calf, sources tell @TheAthletic @Stadium . The latest regarding Doncic: https://t.co/bEFYKs2gmk

Golden State Warriors star Stephen Curry (foot) is on track to make his return in Game 1 vs. Nuggets on Saturday as long as he clears team’s scrimmage today without issues, sources tell me and @anthonyVslater.