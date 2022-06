Οι ποδηλάτες Ταντέι Πογκατσάρ και Ράφαϊ Μάικα είχαν διάθεση για χαβαλέ και λίγο πριν την ολοκλήρωση του χθεσινού (18.06.2022) ετάπ στον Γύρο Σλοβενίας και αποφάσισαν να παίξουν τη νίκη “πέτρα, ψαλίδι, χαρτί”.

Οι δυο ποδηλάτες πλησίαζαν τη γραμμή του τερματισμού και έπιασαν… κουβεντούλα για το ποιος θα κερδίσει το 4ο ετάπ στον Γύρο της Σλοβενίας

Με τον Πογκατσάρ να έχει τον… έλεγχο στην γενική κατάταξη (σ.σ. λίγη σημασία είχε η νίκη στη συνολική χρονομέτρηση) οι δυο αθλητές αποφάσισαν να το διασκεδάσουν παίζοντας «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» περίπου 200 μέτρα πριν τον τερματισμό.

Για την ιστορία, ο Μάικα ήταν αυτός που κέρδισε στο “τυχερό” παιχνίδι, τερματίζοντας αγκαλιά -αλλά ελάχιστα πιο μπροστά- από τον Πογκατσάρ, ο οποίος αποδέχθηκε με χαμόγελο την ήττα του.

Rock, paper, scissors anyone? ✂



Rafaj Majka and Tadej Pogacar take a 1-2 at the Tour of Slovenia… decided by a game of rock, paper, scissors! 😅 pic.twitter.com/YfyujYGMkM