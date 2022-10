Ο αρχηγός της Σιταντέλα, Σιμόνε Μπράνκα, προχώρησε σε μία απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη ενέργεια στο παιχνίδι με την Σπαλ στην Ιταλία.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής της Σιταντέλα πάτησε στο κεφάλι τον χαφ των αντιπάλων, Σαλβατόρε Εσποσίτο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σιμόνε Μπράνκα πλησίασε τον πεσμένο στο έδαφος Εσποσίτο και τον πάτησε επίτηδες στο κεφάλι. Ο αρχηγός της Σιταντέλα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, με την ενέργεια του να προκαλεί την έντονη αντίδραση των παικτών της Σπαλ.

Δείτε το βίντεο:

I really wouldn’t be surprised if Branca is banned for more than one game for doing this. #SerieBKT pic.twitter.com/ZQYBMBhjF2