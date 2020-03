Η Premier League και η Football League της Αγγλίας αποφάσισαν για… παράταση στο «πάγωμα» της αγωνιστικής δράσης στα πρωταθλήματα, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ήταν αναμενόμενο. Στην απόφαση για… παράταση της αναστολής όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων ως τις 30 Απριλίου κατέληξαν η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FA), η Premier League και η EFL (διοργανώτρια αρχή των μικρότερων επαγγελματικών κατηγοριών).

Παράλληλα, υπήρξε ταύτιση απόψεων σχετικά με τη δυσκολία της εποχής και ότι πρέπει να παρθούν δύσκολες αποφάσεις, ώστε να μετριαστεί η οικονομική ζημιά από τη διακοπή των πρωταθλημάτων. Μάλιστα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι θα υπάρξει ομαδική δουλειά για να βρεθούν λύσεις.

Σε ό,τι αφορά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αναφέρεται πως αυτό θα συμβεί μόνο όταν υπάρξουν ασφαλείς συνθήκες. Οι συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

«Μετά από συνάντηση με την Ένωση Παικτών (PFA) την Παρασκευή, οι λίγκες εξέδωσαν κοινή δήλωση:

«Η Premier League, η EFL και η PFA συμφώνησαν ότι θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας αναστολής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Αγγλία και συμφώνησαν να συνεργαστούν για να φθάσουν σε κοινές λύσεις. Τα πρωταθλήματα δεν θα ξαναρχίσουν μέχρι τις 30 Απριλίου το νωρίτερο, θα το κάνουν μόνο όταν είναι ασφαλές και οι συνθήκες το επιτρέψουν» αναφέρεται.

