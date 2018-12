Αδιανόητη κίνηση από Φελαϊνί! Τράβηξε από τα μαλλιά τον Γκεντουζί – video

Το μεγάλο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ στο «Ολντ Τράφορντ» «στιγματίστηκε» από την ανεπίτρεπτη κίνηση του Μαρουάν Φελαϊνί στον Ματέο Γκεντουζί.

Η συγκεκριμένη φάση έγινε στο 87’ της αναμέτρησης. Ο Φελαϊνί δυσκολεύτηκε πολύ να μαρκάρει τον νεαρό μέσο και βρήκε έναν αντιαθλητικό τρόπο για να τον σταματήσει.

Ο έμπειρος Βέλγος μέσος τράβηξε τον παίκτη της Άρσεναλ από τα μαλλιά, κίνηση που ο διαιτητής τιμώρησε με απλή κίτρινη κάρτα.

That moment Fellaini realises he wants his hair back 😂 pic.twitter.com/cVhWJZpF4z

— Deluded Brendan (@DeludedBrendan) December 5, 2018