Αδιόρθωτος Μπάρκλεϊ! Καυγάδισε με ταξιτζή και επενέβη η αστυνομία – video

Έχει γίνει πρωτοσέλιδο στα αγγλικά ταμπλόιντ ουκ ολίγε φορές, όμως ο Ρος Μπάρκλεϊ δείχνει αδιόρθωτος. Ο μέσος της Τσέλσι κατάφερε να γίνει ξανά viral για όλους του λάθος λόγους μετά από απίθανο περιστατικό με ταξιτζή.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Αγγλία, ο διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να καυγάδισε με έναν οδηγό ταξί και πάνω στην ένταση πέταξε το φαγητό του στο δάπεδο του οχήματος.

Από τη φασαρία όμως κλήθηκε και η αστυνομία, η οποία και ανάγκασε τον παίκτη της Τσέλσι να μεταβεί στο πιο κοντινό ΑΤΜ, ώστε να βγάλει χρήματα και να πληρώσει τον ταξιτζή για τη ζημιά.

What's Ross Barkley Been Upto!! pic.twitter.com/hg4A2KeD76

