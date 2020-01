ΑΕΚ: Η Γουλβς δεν ενδιαφέρεται πλέον για τον Ολιβέιρα!

Tέλος σε οποιοδήποτε σενάριο θέλει τη Γουλβς να επανέρχεται με νέα πρόταση στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Νέλσον Ολιβέιρα, βάζει ανάρτηση Βρετανού δημοσιογράφου. Συγκεκριμένα, ο Τομ Σπιρς προχώρησε σε ανάρτηση όπου αναφέρει πως σύμφωνα με πηγές του ο προπονητής της Γουλβς, Νούνο Εσπιρίτο, είναι ικανοποιημένος από τις προσθήκες που έγιναν τον Ιανουάριο και δεν επιθυμεί άλλη μεταγραφή.

Ξεκαθαρίζει μάλιστα πως “δεν υπάρχει πια κανέναν ενδιαφέρον για τον Ολιβέιρα”, βάζοντας τέλος σε όποια σενάρια “αναζωπυρώθηκαν” την Πέμπτη (30/1) όταν ο Πορτογάλος έμεινε εκτός αποστολής για το ματς Κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης.

I’m told to expect no signings at Wolves today.

Nuno is happy with his first-team squad. Striker options have been assessed but nothing doing, And no longer interested in Nelson Oliveira. Sorry.

— Tim Spiers (@TimSpiers) January 31, 2020