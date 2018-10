Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπενφίκα στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League και χρειάζεται τη νίκη για να συνεχίσει να έχει ουσιαστικές ελπίδες για πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον Άγιαξ, η Ένωση θέλει να πάρει το πρώτο θετικό της αποτέλεσμα, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να αντιμετωπίζει πάντως αρκετά προβλήματα, αφού δεν έχει στη διάθεσή του, τους Λόπες, Λιβάγια, Άλεφ και Μπογέ.



Η ΑΕΚ αναμένεται να έχει στο πλευρό της περίπου 30.000 οπαδούς στο ΟΑΚΑ και θα ψάξει τη νίκη, που θα την κρατήσει «ζωντανή» στη διεκδίκηση τόσο της τρίτης, όσο και της δεύτερης θέσης του ομίλου, που δίνουν συνέχεια στην Ευρώπη και μετά τους ομίλους του Champions League.

Μπάρκας, Τσιντώτας, Μπακάκης, Γκάλο, Οικονόμου, Λαμπρόπουλος, Τσόσιτς, Τσιγκρίνσκι, Χουλτ, Σιμόες, Μάνταλος, Γαλανόπουλος, Μοράν, Γιαννιώτας, Μπακασέτας, Κλωναρίδης, Πόνσε, Γιακουμάκης.

Η εντεκάδα της ομάδας μας για τον μεγάλο αγώνα με την Μπενφίκα // Our first eleven for the big game with SL Benfica#UCL #MD2 #AEKFC #AEKSLB #aekfcseason2018_19 #aekfamily pic.twitter.com/gdsVLLtsOK

