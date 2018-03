Έσπασαν… καρδιές στο πρώτο ματς της Φιορεντίνα στο “Αρτεμιο Φράνκι”, μετά την τραγική απώλεια του Νταβίντε Αστόρι.

Οι “βιόλα” δάκρυσαν για τον αδικοχαμένο αρχηγό τους και έφτασαν στη νίκη με 1-0 επί της Μπενεβέντο, την οποία και του αφιέρωσαν.

Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές -και γεμάτες δάκρυα- τόσο πριν από την έναρξη του αγώνα, όσο και μετά το σφύριγμα της λήξης.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης το πέτυχε ο Βίκτορ Ούγκο στο 25′. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός πήγε στη συνέχεια και πήρε από τον πάγκο της Φιορεντίνα μια φανέλα με την εικόνα του Αστόρι για να την δείξει στην εξέδρα. Αφού του αφιέρωσε το γκολ, ο Ούγκο επέστρεψε τη φανέλα στον πάγκο, χαιρετώντας την… στρατιωτικά!

Vitor Hugo playing with number 31, who's playing in Davide Astori's position in the defence opened the score for Fiorentina 💜 pic.twitter.com/NcCcP6M6gp

— Voicing Football (@VoicingFootball) March 11, 2018