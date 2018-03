ΦΩΤΟ Reuters

Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα η πρώτη αναμέτρηση της Φιορεντίνα μετά το χαμό του αρχηγού της, Νταβίντε Αστόρι. “Αντίο αρχηγέ” ανέφεραν τα περισσότερα πανό των φίλων των “βιόλα”. Δάκρυα στην εξέδρα αλλά και ανάμεσα στους παίκτες των δυο ομάδων. Σταμάτησε το παιχνίδι στο 13' λεπτό (13 το νούμερο φανέλας του αδικοχαμένου παίκτη), με το γήπεδο να χειροκροτεί! Συγκλονιστική... ησυχία στο ενός λεπτού σιγής.

Πρόσωπα λυπημένα και με δακρυσμένα μάτια. Αναμενόμενη εικόνα στις εξέδρες του κατάμεστου “Αρτέμιο Φράνκι”, στο πρώτο ματς της Φιορεντίνα μετά τον άδικο χαμό του αρχηγού της, Νταβίντε Αστόρι.

Οπαδοί και παίκτες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους πριν την έναρξη του ματς της Φιορεντίνα με την Μπενεβέντο.

Οι παίκτες της Φιορεντίνα έκαναν ζέσταμα, φορώντας τη φανέλα του Αστόρι, υπήρξε και ένα τεράστιο πανό με το μήνυμα “Αρχηγός για πάντα”.

Όταν οι οι πάντες κλήθηκαν να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή, επικράτησε μια.. εκκωφαντική ησυχία, που “φόρτισε’ ακόμα περισσότερο το “βαρύ” κλίμα.

Άξιο αναφοράς, πως μόλις το παιχνίδι έφτασε το 13 λεπτό (το 13 ήταν το νούμερο της φανέλας του Αστόρι) το ματς σταμάτησε και οι πάντες χειροκρότησαν. Την ίδια στιγμή, το πέταλο ήταν καλυμμένο από ένα κορεό για τον Αστόρι.

Fiorentina pay an emotional tribute to Davide Astori in their first game since the defender's passing. 💜 pic.twitter.com/6J4Sf4t4OR — Goal (@goal) March 11, 2018

Ciao Davide 💜 Emotional scenes at the Stadio Artemio Franchi as Fiorentina pay tribute to Davide Astori. Credit: @btsportfootball pic.twitter.com/ed5biRNYRn — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 11, 2018

👏 Así despidió el Artemio Franchi de Florencia a su eterno capitán, Davide Astori #DA13⚜💜 pic.twitter.com/UUJj8aT4F0 — ElDesmarque (@eldesmarque) March 11, 2018

They just stopped the match at the 13th minute for one minute of applause for Astori. Strong moment. pic.twitter.com/ChUXmKJIjP — hash (@hashim0307) March 11, 2018

A Firenze non si gioca una partita di calcio, si celebrano l’uomo e il sentimento, qualcosa che va oltre la spontaneità di un’emozione. I fiorentini ci stanno dicendo qualcosa di grandioso: esistiamo ancora, siamo ancora vivi, abbiamo tanto bisogno di modelli positivi. #Astori pic.twitter.com/kgtMPVxqqR — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) March 11, 2018