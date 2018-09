Άγιαξ – ΑΕΚ: Βαριά «σφαλιάρα» στο UEFA Youth League! videos

Τραγική πρεμιέρα για την Κ19 της ΑΕΚ στο UEFA Youth League 2018-19 με αντίπαλο τον Αγιαξ στο κεντρικό γήπεδο της του αθλητικού κέντρου της ποδοσφαιρικής Ακαδημίας του ολλανδικού συλλόγου De Toekomst.

Η ομάδα του “Αίαντα” ήταν ανώτερη από τους “κιτρινόμαυρους” και πολλές φορές… έκρυψε την μπάλα, με το τελικό 6-0 να περιγράφει με ιδανικό τρόπο την εικόνα του ματς. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι πέτυχαν κάποια πολύ όμορφα τέρματα, τόσο σε δημιουργία, όσο και σε εκτέλεση. Επόμενος αντίπαλος η Μπενφίκα στη Ριζούπολη στις 2 Οκτωβρίου (17.00).

Τα πιτσιρίκια του Άγιαξ καθάρισαν την υπόθεση “νίκη” από το πρώτο μέρος, με τα τέρματα των Κουν (6′), Νούνελι (26′) και Γένσεν (34′), δείχνοντας τη διαφορά κλάσης που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων.

Στο 66′ ο “Αίαντας” ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με τέρμα του Χάνεσεν, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ντεστ έγραψε το 5-0 για τους γηπεδούχους. Το τελικό 6-0 διαμορφώθηκε στο 84′ με πέναλτι που εκτέλεσε ο Ούνουβαρ. Ο 15 ετών και τριών μηνών παίκτης έγινε έτσι ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Youth League.

Το παιχνίδι παρακολούθησαν από την αρχή οι Νίκος Λυμπερόπουλος και Βλάντιμιρ Ματιάσεβιτς, ενώ αργότερα στο γήπεδο πήγαν και οι Ευάγγελος Ασλανίδης και Μηνάς Λυσάνδρου, οι οποίοι είχαν παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο του Άγιαξ.

🌟 Naci Ünüvar, 15 years old… ⁰⁰

Youngest goalscorer ever in the @UEFAYouthLeague! 💫#AjaxO19 #UYL #ajaaek pic.twitter.com/FLKdVz8TL3

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 19, 2018