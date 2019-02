Άγιαξ – Ρεάλ Μαδρίτης: Και στο τέλος κερδίζει η «Βασίλισσα»! Με Ασένσιο «άλωσε» το Άμστερνταμ – videos

Ο Άγιαξ ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά οι παίκτες του έχασαν ένα… τσουβάλι ευκαιρίες και η τρεις σερί φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, τον «τιμώρησε» με δύο γκολ στην αντεπίθεση, για να πάρει τη νίκη… μισή πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι Ολλανδοί ήταν απόλυτα «κυρίαρχοι» στο πρώτο ημίχρονο και είχαν δοκάρι και ανεπανάληπτα τετ-α-τετ για να πετύχουν ένα γκολ, όμως η τύχη και ο… Κουρτουά τους απέτρεψαν το προβάδισμα.

Tadic, so close! 4,5,6 chances against Madrid, through balls, skipping it past Ramos like he’s not even there!

Great player. pic.twitter.com/AvUE1KslUR

— Craig_Stanley (@craigg_7) February 13, 2019