Τότεναμ – Ντόρτμουντ: Θρίαμβος στο τέλος για τους Λονδρέζους! – videos

Η καλή εμφάνιση της Ντόρτμουντ στο πρώτο ημίχρονο, πήγε… στράφι για την πρωτοπόρο του γερμανικού πρωταθλήματος, αφού η Τότεναμ ήταν απόλυτα ουσιαστική στο δεύτερο μέρος και «καθάρισε» το ματς και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι «Βεστφαλοί» έχασαν αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο, με τον Σάντσο να είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά και ο… μοιραίος στη φάση του 45′ που θα μπορούσε να έχει αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Looooool Sanchez almost dropped liked boateng vs sancho 😩😩😩😩🤭🤭🤭🤭 pic.twitter.com/1Qbo4noAS6

Κι αυτό γιατί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σον στο 47′ έκανε το 1-0, βάζοντας «φωτιά» στο γήπεδο, με το 4ο γκολ της καριέρας του κόντρα στη Ντόρτμουντ.

Οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν βελτιωμένοι στη συνέχεια, αλλά χωρίς μεγάλες φάσεις, οι οποίες ήρθαν την πιο κατάλληλη στιγμή. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Βερτόγκεν έγινε ο παίκτης του ματς, αφού μετά την ασίστ στο πρώτο γκολ, σκόραρε ο ίδιος για το 2-0, με τον Γιορέντε να βάζει το… κερασάκι στην «τούρτα» της πρόκρισης, κάνοντας με κεφαλιά από κόρνερ το 3-0.

He’s been outstanding all night and he’s just topped it all with his first CL goal 👏

Jan Vertonghen take a bow son #THFC #COYs #TOTBVB pic.twitter.com/kc9spdRF6K

