Αγκωνιά του Μήτρογλου στον Χατζηδιάκο – Μάζεψε… τα δόντια του! video

Μια… ελληνική “μονομαχία” με “άσχημο” αποτέλεσμα. Ο Κώστας Μήτρογλου χτύπησε με τον αγκώνα του τον Παντελή Χατζηδιάκο στο 80′ του Αϊντχόφεν – Άλκμααρ, με αποτέλεσμα ο Έλληνας στόπερ να χάσει κάποια από τα μπροστινά του δόντια!

Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Άλκμααρ έγινε πρόσφατα διεθνής με την Εθνική Ελλάδας. Σύμφωνα με όσα έδειξε η κάμερα, κάποιος βρήκε τα δόντια του Χατζηδιάκου στον αγωνιστικό χώρο και τα έβαλε σε ένα σακουλάκι!

Όσον αφορά τον Μήτρογλου, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη της επανάληψης, τη… γλίτωσε χωρίς να δει καν κίτρινη κάρτα.

Hatzidiakos loses teeth after being elbowed in the face by Mitroglou #PSVAZ pic.twitter.com/E7dnPSZUwU

— Football 24/7 (@foetball247) October 27, 2019