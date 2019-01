Αλλάζει επάγγελμα ο Μουρίνιο! Επιβεβαίωσε τη “χρυσή” πρόταση ο Πορτογάλος

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να εκθέτει ανεπανόρθωτα τη δική του παρουσία στον πάγκο των “κόκκινων διαβόλων”, ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει αποφασίσει να βάλει ένα προσωρινό (;) στοπ στην προπονητική του καριέρα.

Όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Πορτογάλος στους Times του Λονδίνου, έχει στα χέρια του “χρυσή” πρόταση από το τηλεοπτικό δίκτυο «BeINSPORTS» για να αναλάβει το ρόλο τηλεοσχολιαστή, την οποία και αναμένεται να αποδεχθεί.

Έτσι θα έχει την ευκαιρία να μην χάσει τη “μυθική” αποζημίωσή του από τη Γιουνάιτεντ, κάνοντας ένα “διάλειμμα” από τους πάγκους, λαμβάνοντας μάλιστα και 60.000 λίρες ανά παιχνίδι, για τα σχόλιά του στο γνωστό κανάλι.

He's getting £60,000 per game for appearing as a TV pundit – but Mourinho can't talk about his sacking by Man Utd (as part of his £15m severance package). By @MattHughesTimes #MUFC https://t.co/uT20emV84p

