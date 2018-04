Αλύγιστη! Γιουβέντους από… ατσάλι στο φινάλε – Ανατροπή τίτλου μέσα στο Μιλάνο

Οι χαρμόσυνες καμπάνες είχαν αρχίσει να ηχούν στη Νάπολη. Η Γιουβέντους έχανε με 2-1 στην έδρα της Ίντερ, αποτέλεσμα που θα έδινε την ευκαιρία στους «παρτενοπέι» -με νίκη της Κυριακή στην Φλωρεντία- να.. σκαρφαλώσουν στην κορυφή της Serie A.

Η «βέκια σινιότρα» όμως –που αγωνιζόταν από το 15’ με παίκτη περισσότερο- κατάφερε να πετύχει δυο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο και να νικήσει με 3-2, αποτέλεσμα που τη φέρνει λίγο πριν τη κατάκτηση και του φετινού τίτλου στην Ιταλία.

Το παιχνίδι…

Η Γιουβέντους μπήκε αποφασισμένη για τη νίκη στην έδρα της Ίντερ και στο 13’ έφτασε στο 0-1 με το τέρμα του Ντούγκλας Κόστα. Δυο λεπτά αργότερα, απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα, αφού ο διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Βετσίνο.

RED CARD to Vecino for a stamp on Mandzukic. pic.twitter.com/HfwmqLoMK6 — Juventus Football News (@JuventusFN) April 28, 2018

Έστω και με παίκτη λιγότερο, η Ίντερ κατάφερε να φέρει… τούμπα το «Derby d’Italia». Ο Ικάρντι με κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα στο 52′, ενώ οι «νερατζούρι» πήραν προβάδισμα με το αυτογκόλ του Μπαρτζάλι στο 65′ (2-1).

Inter 1-1 Juventus (ICARDI) A great ball in from Cancelo and Icardi the assassin buries the header. pic.twitter.com/1NbUj5DQd5 — InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) April 28, 2018

Η Γιουβέντους όμως ήθελε μόνο τη νίκη και κατάφερε να την πάρει με δυο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο. Το αυτογκόλ του Σκρίνιαρ στο 87’ έφερε το ματς στα ίσα, ενώ η κοντινή κεφαλιά του Ιγκουαΐν στο 89’ διαμόρφωσε το τελικό 2-3.

Να αναφέρουμε πως οι γηπεδούχοι έχουν παράπονα απ’ τη διαιτησία, ζητώντας δεύτερη κίτρινη στον Πιάνιτς για χτύπημα στον Ραφίνια στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 35ης αγωνιστικής

Σάββατο

Ρόμα – Κιέβο 4-1

(9′ Σικ, 40′,67′ Τζέκο, 65′ Ελ Σααραουί – 88′ Ινγκλέζε)

Ίντερ – Γιουβέντους 2-3

(52′ Ικάρντι, 65′ Μπαρτσάλι αυτ. – 13′ Κουαδράδο, 87′ Σκρίνιαρ αυτ., 89′ Ιγκουαΐν)

Κυριακή

Κροτόνε – Σασουόλο (13:30)

Σαμπντόρια – Κάλιαρι (16:00)

Αταλάντα – Τζένοα

Μπολόνια – Μίλαν

Βερόνα – ΣΠΑΛ

Μπενεβέντο – Ουντινέζε

Φιορεντίνα – Νάπολι (19:00)

Τορίνο – Λάτσιο (21:45)