Αμέριμνη οπαδός «έφαγε» κατακέφαλα την μπάλα! video

Η οπαδός της Μπέρνλι καθόταν πίσω από τη μια εστία στο «Turf Moor», πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση της αγγλικής ομάδας με τη Μπασακσεχίρ για το Europa League.

Η συγκεκριμένη γυναίκα στάθηκε άτυχη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, αφού -τη στιγμή που δεν κοιτούσε- ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα να πάει με δύναμη στο κεφάλι της.

Meanwhile at Turf Moor last night…😂 #twitterclarets #BurnleyFC @TurfMoorLoyal pic.twitter.com/qvrZwZKajt

