Ανακοίνωσε Σταφυλίδη η Χόφενχαϊμ! pic

Στην Χοφενχάιμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Σταφυλίδης. Ο 25χρονος διεθνής ακραίος αμυντικός ανακοινώθηκε επίσημα από την γερμανική ομάδα, την φανέλα της οποίας θα φορά έως το 2023.

Ο Σταφυλίδης (σ.σ. το όνομα του ακούστηκε και για τον ΠΑΟΚ) μένει ελεύθερος από την Άουγκσμπουργκ στο τέλος του μήνα και δεν θέλησε να ανανεώσει.

“Είμαι ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή αυτή και ανυπομονώ να δείξω την αξία μου σε μια εξαιρετική ομάδα. Θέλω να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο που μπορώ με τη Χόφενχαϊμ, όπως έχουν κάνει κι άλλοι παίκτες στο παρελθόν. Θα δώσω και την καρδιά μου στο γήπεδο”, δήλωσε ο Σταφυλίδης.

“Ο ‘Στάφυ’ μπορεί να προσφέρει τόσο σαν επιθετικό μπακ σε τετράδα στην άμυνα, όσο και να παίξει πιο μπροστά αν παίξουμε με τρεις πίσω. Είναι ένας παίκτης με συνέπεια και ποιότητα, που έχει καλό αριστερό πόδι και μαχητικό πνεύμα” ανέφερε απ’ την πλευρά του ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Αλεξάντερ Ρόζεν.

TRANSFER NEWS ❗️

Newcomer #️⃣2️⃣: Konstantinos #Stafylidis will join us from @FCAugsburgEN as a free agent, on a contract that will expire on 30th June 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣.

"I'm dying to get out there and prove myself in this fantastic enviroment!" pic.twitter.com/SkImUfCsRF

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) May 15, 2019